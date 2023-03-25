Tekirdağlılar sahura mehter takımının marşlarıyla uyanıyor



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da yaşayanlar, sahura Süleymanpaşa Belediyesi mehter takımının çaldığı marşlarla kaldırılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl da ramazan ayında ilçe sakinlerini sahura kaldırmak için mehter takımı kurdu. Mehter takımı, 100´üncü Yıl Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi. Sahurda sokaklarda marşlar çalarak gezen mehter takımını görenler, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi. Bazı kişiler balkon ve pencerelere çıkarak mehter takımını cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları da bayrak salladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Suat Durmaz, belediye olarak ramazan geleneklerini yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Şehrimizde yaşayan yerel müzisyenlerden oluşturduğumuz sahur bandolarımız ve mehter takımımızla her gece vatandaşlarımızı sahura kaldırmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de malumunuz yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle müzik ekiplerimizin, bandolarımızın repertuarlarını da ona uygun olarak ayarladık. Özellikle yerel oyun havaları ve benzeri müziklerden uzak durarak bu gelenekleri yaşatmaya devam ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-03-25 11:46:09



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