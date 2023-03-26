10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde kendilerinden 10 gündür haber alınamayan Cevriye Berberoğlu (72) evinde ölü, eşi Selim Berberoğlu (80) baygın olarak bulundu.
Çorlu´nun Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerindeki evlerinde yaşayan Cevriye-Selim Berberoğlu çiftinden 10 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Çiftin yaşadığı daireye gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Cevriye Berberoğlu bir odada ölü, eşi Selim Berberoğlu da diğer odada baygın olarak bulundu.
Selim Berberoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevriye Berberoğlu´nun cansız bedeni de savcının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-03-26 12:25:05
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