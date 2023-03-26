Tekirdağ'da 5 katlı binada yangın

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile söndürüldü.
Şeyhsinan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında sabaha karşı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı çatıda patlamalar da yaşandı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri evlerini boşaltırken, ekipler de çatıdaki alevlere müdahale etti. 2 saat süren çabaların ardından yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-03-26 12:51:29
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