Tekirdağ'da askerlerin tarihi fotoğrafı yeniden canlandırıldı

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da 1'inci Dünya Savaşı döneminde cepheye gitmeden önce 47 askerin tarihi valilik binası önünde çektirdiği fotoğraf, jandarma komandalarınca canlandırıldı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenlenecek. 1'inci Dünya Savaş döneminde 47 askerin cepheye gitmeden önce tarihi valilik binası önünde çektirdiği fotoğraf da sergi için arşivden çıkarıldı. Tarihi fotoğrafın aynısı, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 47 komando tarafından yeniden canlandırılıp, fotoğraflandı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da tarihi fotoğrafı canlandıran komandolar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İki fotoğraf da sergide yer alacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-03-27 14:06:25



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