`Sahte doktor´ Ayşe Özkiraz´a 8 yıl hapis ve tahliye(2)



CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Tekirdağ´ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtıp hastalara tıbbi müdahalede bulunan ve sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanarak 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayşe Özkiraz, 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından Özkiraz, tutuklu bulunduğu Tekirdağ T Tipi Cezaevi´nde işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Özkiraz, özel bir otomobille cezaevinden ayrıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2023-03-28 20:54:29



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