Tekirdağ´da fabrika yangını



Mehmet YİRUN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikayı saran alevleri kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Art arda patlamaların yaşandığı fabrika alevler içinde kaldı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yandaki fabrikalara sıçrama ihtimali olan yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Onur KAYA

2023-03-30 03:23:16



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