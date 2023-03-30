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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Söndürme çalışmaları

İtfaiye

Haber: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Tekirdağ

2023-03-30 07:06:27



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