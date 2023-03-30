Tekirdağ'da fabrika yangını (2)  

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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORMehmet YİRUN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Tekirdağ

2023-03-30 07:09:36



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