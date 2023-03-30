Tekirdağ´da fabrika yangını(3)

5'İNCİ SAATTE KONTROL ALTINA ALINDITekirdağ´ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposu bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 5'inci saatte kontrol altına alınabildi. Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında sık sık patlamalar meydana geldi. Patlamalarda fırlayan parfüm kutuları metrelerce mesafeye savruldu.Öte yandan, yangında çatısı çöken depo bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldıkları yangında soğutma çalışmalarında devam ediyor.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Onur KAYA
2023-03-30 07:43:50
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