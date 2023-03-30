Tekirdağ´da fabrika yangını (4)



FABRİKANIN SAHİBİ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Fabrikanın sahibi şirketten de yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fabrika deposunda saat 01.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Büyük bir maddi hasarın oluşmasına rağmen can kaybı ve yaralı olmaması e büyük teselli kaynağımız olmuştur. Yangının ilk anından itibaren çalışmalarını fedakarca sürdüren tüm ekiplere teşekkür ederiz. Tüm iş ortaklarımızın ve ekip arkadaşlarımızın desteği ile bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Onur KAYA

2023-03-30 08:05:00



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