HÖH, Bulgaristan seçimlerinde 300 bin soydaştan destek istiyor



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)BULGARİSTAN'da 2 Nisan'da yapılacak milletvekilli erken genel seçimlerinde, çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'de bulunan yaklaşık 300 bin seçmenin sandık başına giderek, kendilerine destek vermesi çağrısında bulundu.

Bulgaristan, 2 Nisan Pazar günü, son iki yıl içinde 5'inci kez milletvekilliği erken genel seçimleri için sandık başına gidecek. Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de de 20 ilde 162 sandık kurulacak. Çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu HÖH, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların sandık başına giderek, kendilerine destek vermeleri çağrısında bulundu. HÖH milletvekili adayları da sandıkların kurulacağı il ve ilçelerde afişler asarak, seçmenlerden destek istedi.

HÖH lideri Mustafa Karadayı ile milletvekilleri seçimler nedeniyle geldikleri Türkiye'de ziyaretlerde bulunarak, soydaşların sandık başına gidip oylarını kullanmalarını çağrısında bulundu. Karadayı, Türkiye'de Bulgaristan seçimleri için oy kullanacak yaklaşık 300 bin seçmenin bulunduğunu belirterek, son seçimlere Türkiye'den 60 bin katılım olduğunu kaydetti. Karadayı, "Amacımız, 120 binden fazla katılım olsun. Geçen seçimlerde 36 olan milletvekili sayımızı 40'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, Avrupa'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitsinler" dedi.

'HEDEFİMİZ İKTİDAR ORTAKLIĞI'

HÖH Trakya temsilcisi Güner Çetin, Türkiye'deki yaklaşık 300 bin seçmeni 2 Nisan günü sandık başına giderek oy kullanmaya davet etti. Bulgaristan'ın son 2 yıl içinde 5'inci kez seçime gittiğini hatırlatan Çetin, "2 Nisan Pazar günü yapılacak seçime hazırız. En son seçimlerde 36 milletvekilimiz var. Bu bizim için iyi bir rakam ama daha da iyi olabilir. Hedef 40 milletvekili. 40 milletvekili olduğu zaman tabii ki Bulgaristan'da yaşayan Müslüman soydaşlarımızın istikrarı ve temsili olacaktır, Bulgaristan parlamentosunda. Baktığımızda son 2 yılda bir siyasi kriz var. Bulgaristan Cumhuriyeti'nde bir türlü diyalog ve anlaşma sağlanamadı. 7 parti girdi en son Bulgaristan parlamentosuna, ortak bir noktada buluşamadılar. Bu sefer ben inanıyorum ki bir ortak nokta bularak Bulgaristan'ın bir Avrupa ülkesi olduğunu kanıtlayacaklar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan çifte vatandaşlarımızı sandığa sahip çıkarak oradaki yaşayan kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım" dedi.

`TÜM VATANDAŞLARIMIZ OYUNU KULLANMALI´

Çetin, "Dilekçe doldurmayan oy hakkına sahip tüm vatandaşlarımızın, sandığa giderek oy kullanması gerekiyor. Yani 'Ben dilekçe doldurmadım benim oy hakkım yok' diye bir şey yok. Seçim günü sandığa giderek beyannamesini doldurarak oyunu kullanması lazım. Yani bir oy bir oydur bizim için. Çok önemli. Son seçimlerde bizde biraz düşüş yaşandı. Ama bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan soydaşlarımız 90 bin kişi oy kullandı. Hedef 90 bin kişiye ulaşıp tekrar üstüne ne katabilirsek bizim için bir hedeftir. Hedefimiz bu zaten en 40 milletvekiline ulaştığımızda iktidar ortaklığına biz yol almış bulunmaktayız. Bugün Bulgaristan parlamentosunda hükümet kurulması için Hak ve Özgürlük Hareket'siz bir parlamento ve hükümet kurulmaz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2023-03-31 10:58:37



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