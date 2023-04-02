Trakya´da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri içini sandık başına gitti



Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA) - BULGARİSTAN´da bugün yapılan milletvekilliği erken genel seçimlerinde Türkiye´de yaşayan çifte vatandaş soydaşlar da sandık başına giderek oy kullandı.

Bulgaristan son iki yıl içinde bugün milletvekilliği erken genel seçimleri için 5´inci kez sandık başına gitti. Bulgaristan seçimleri için Türkiye´de de 20 ilde 162 sandık kuruldu. Türkiye´de yaşayan çifte vatandaş soydaşlar, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli´de sandık başına giderek Bulgaristan seçimleri elektronik ortamda ve pusulalarla oylarını kullanmaya başladı.

Süleymanapaşa ilçesinde 50´inci Yıl Ortaokulu´nda oy kullanan Gülten Mustafa Hüseyin, "´Bütün Bulgaristan vatandaşlarına hepsinin gelmesini tavsiye ederim. Kimse yatakta uyumasın bugün, bir sabah erken kalksınlar gelip oylarını kullansınlar. Çünkü bize bu oylar bir tane de olsa çok fayda sağlar. Bizim için çok değerli" dedi.

Sabit Hacıoğlu ise, "Millete hayırlı olur inşallah bu defa bari mesele hallolur. Çünkü 4´üncü kez geliyoruz biz oy kullanmaya" dedi. Tekirdağ´ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli´de yaşayan çifte vatandaşlar da sandık başlarına giderek oylarını kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

2023-04-02 10:48:34



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