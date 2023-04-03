Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga, 'kız alıp verme' yüzünden çıkmış



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAG'da, iki aile arasında çıkan, Ferdi Gezer (45) ile yeğeni Erdoğan Gezer'in (24) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın kız alıp verme yüzünden çıktığı belirlendi.

Olay, dün Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Emeti Hasan Çeşme Sokak´ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarla birbirlerine açtığı ateşte 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arbede güçlükle önlenirken, yaralılar ambulanslarla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferdi Gezer ile yeğeni Erdoğan Gezer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden 3 yaralıdan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra 2 kişiye tabanca ile ateş açtığı önü sürülen V.G.'nin (20) de aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

İki aile arasında husumetin kız alıp verme yüzünden çıktığı belirlendi. Gezer ailesinin bir ferdinin Güneş ailesinden genç kız ile dini nikah kıydığı, ancak kızın ailesinin buna karşı çıktığı bildirildi. İki ailenin sorunu çözmek için bir araya geldiği, çıkan tartışmada da olayın yaşandığı ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-04-03 14:50:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.