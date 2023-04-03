Otomobil ve motosiklet hırsızları, 200 saatlik kamera kaydı incelenip yakalandı

İkna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

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Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, otomobil ve 4 motosiklet hırsızlığı şüphelileri, 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenip yakalandı. Otomobili iterek götüren 4 şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Sait Güngör Sokak'ta, 1 otomobilin çalınmasıyla çalışma başlatan polis, bölgedeki 25 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü inceleyip, hırsızlık şüphelilerinin E.D., G.Ç., E.B. ve T.Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin otomobili iterek götürdükleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı otomobil ile evlerinin kömürlüklerinde 4 motosiklet ele geçirildi. Motosikletlerin, İstanbul'un Silivri ile Tekirdağ'ın Ergene ilçelerinden çalındığı tespit edildi. Otomobil ve motosikletler sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., G.Ç. ve E.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-04-03 14:58:14



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