Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga, 'kız alıp verme' yüzünden çıkmış (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'da iki aile arasında kız alıp verme yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen Ferdi Gezer ile yeğeni Erdoğan Gezer'in cenazeleri Dr. Fehmi İsmail Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nden alınarak Aydoğdu Mahallesi'ne götürüldü. Hacı Sabri Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazında, ölenlerin yakınları gözyaşları döktü. Ferdi ve Erdoğan Gezer, cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-04-03 18:16:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.