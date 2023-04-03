Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga, 'kız alıp verme' yüzünden çıkmış (2)

2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Tekirdağ'da iki aile arasında kız alıp verme yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen Ferdi Gezer ile yeğeni Erdoğan Gezer'in cenazeleri Dr. Fehmi İsmail Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nden alınarak Aydoğdu Mahallesi'ne götürüldü. Hacı Sabri Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazında, ölenlerin yakınları gözyaşları döktü. Ferdi ve Erdoğan Gezer, cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-04-03 18:16:25
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