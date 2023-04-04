Tekirdağ'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın 8 şüphelisi adliyede



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAG'da, iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Ferdi Gezer (45) ile yeğeni Erdoğan Gezer'in (24) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Emeti Hasan Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Aralarında kız alıp verme yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarla birbirlerine açtığı ateşte 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferdi Gezer ile yeğeni Erdoğan Gezer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden 3 yaralıdan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İki aile arasında husumetin kız alıp verme yüzünden çıktığı belirlendi. Gezer ailesinin bir ferdinin Güneş ailesinden genç kız ile dini nikah kıydığı, ancak kızın ailesinin buna karşı çıktığı bildirildi. İki ailenin sorunu çözmek için bir araya geldiği, çıkan tartışmada da olayın yaşandığı ifade edildi.

Polis, olaydan sonra 2 kişiye tabanca ile ateş açtığı öne sürülen V.G. (20) ile V.G. (60), T.K. (55), İ.Ç. (25), R.T. (31), L.K. (42), H.K. (22) ve G.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-04-04 16:14:37



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