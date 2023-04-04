Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren C.H. ile yanındaki 2 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde C.H.'nin evinin balkonuna Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Eve baskın düzenleyen jandarma, balkonda saksılar içinde 607 kök Hint keneviri, 5 sentetik hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 10 tabanca mermisi ve 1 metal kama ele geçirdi. C.H. ile evdeki S.S. ve Z.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-04-04 16:45:23



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