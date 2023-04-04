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Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

DHA

Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren C.H. ile yanındaki 2 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde C.H.'nin evinin balkonuna Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Eve baskın düzenleyen jandarma, balkonda saksılar içinde 607 kök Hint keneviri, 5 sentetik hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 10 tabanca mermisi ve 1 metal kama ele geçirdi. C.H. ile evdeki S.S. ve Z.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-04-04 16:45:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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