Minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergen ilçesinde minibüsün çarptığı otomobilden kapının açılmasıyla düşen sürücü Alaaddin Demir (63), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Ergene'nin Ulaş Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Alaaddin Demir, kullandığı 59 FV 887 plakalı otomobille ana yola çıkarken Edirne istikametinden gelen Rahim H., yönetimindeki 59 S 1704 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kapısı açılan otomobilinden düşen Alaaddin Demir, hayatını kaybetti. Kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aladdin Demir'in yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Demir'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma minibüs sürücüsü Rahim H.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN
2023-04-05 13:52:27
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