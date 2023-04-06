Araç lastiği içinden 16 kilo uyuşturucu, tabanca, döviz ve TL çıktı

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda bir araç lastiği içinde 7 kilo 131 gram kokain, 9 kilo 550 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 395 euro, 110 dolar, 100 paunt ve 180 lira ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren takibin ardından Tekirdağ, İstanbul ve Edirne'de 5 farklı adrese baskın yapıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde bir araç lastiği içinde 7 kilo 131 gram kokain, 9 kilo 550 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 395 euro, 110 dolar, 100 paunt ve 180 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-04-06 13:43:22
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