Şentop: Ramazanda bu zulmü ve vahşeti reva gören İsrail'i lanetliyorum

Abdullah YALÇINŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ramazanda üzücü olayların yaşandığını belirterek, "Özellikle Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yaşananlar Filistinli kardeşlerimizin uğramış olduğu zulüm yine bizleri derinden yaralıyor. Ben burada Müslüman kardeşlerimize her ramazan ayında bu zulmü, bu vahşeti reva gören İsrail'i lanetliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Aydoğdu Mahallesi´nde düzenlenen `Gönül Sofraları´ iftar programına katıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile mahalle sakinlerinin katıldığı iftarın ardından konuşan Şentop, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ülkeyi derinden yaraladığını söyledi. Şentop, "Kalbimiz, aklımızın hep deprem bölgemizdeki kardeşlerimizde. İlk iftarı Hatay Kırıkhan'da açtım. Kahramanmaraş'ta da iftara katıldım. Cumhurbaşkanımızla sık sık bölgeye gidiyor, oradaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Orada yaşayan kardeşlerimizin başlarını rahatlıkla sokabilecekleri, selametle sokabilecekleri evler yapılmadan hiçbirimiz rahata eremeyeceğiz. Aklımız hep orada olacak, inşallah en kısa zamanda oraları yeniden şenlendirip, imar edip kadim şehirlerimizi yeniden canlı yaşanır hale getireceğiz" dedi.

'KUDÜS´TE YAŞANANLAR BİZLERİ DERİNDEN YARALIYOR'

Ramazanda üzücü olayların da yaşandığını söyleyen Şentop, "Özellikle Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yaşananlar Filistinli kardeşlerimizin uğramış olduğu zulüm yine bizleri derinden yaralıyor. Bu konuda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın öncülüğü çok önemli. Bugün Cezayir Meclis Başkanı ile telefonda görüştüm. İslam Teşkilatı İşbirliği Dönem Başkanı kendisi de. Kendisi Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki aktif bir tutumu olduğunu, biricik ve etkili bir tutum olduğunu ifade etti. Ben burada Müslüman kardeşlerimize her ramazan ayında bu zulmü bu vahşeti reva gören İsrail'i lanetliyorum. İnşallah İslam aleminin bu güzel günler dirilişine vesile olur. Türkiye bu konuda öncülük yapan ülke" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ HER ZAMAN ÖNCE VATAN, GERİSİ YALAN DİYOR'

Şentop, 14 Mayıs´ta yapılacak seçimlere değinerek, şunları söyledi:

"Bizim için en önemli olan şey nedir? Yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmek. Lider ülke Türkiye'yi inşa etmek, insani öncelikli Türkiye'nin dış politikalarının devamını sağlamak, istikrarlı güçlü bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için etkili bir Türkiye'yi inşa etmek. Bu yolda 20 yıldır çok mesafeler alındı. Milletimizin teveccühüyle inşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu hassasiyetlerle yolumuza devam edeceğiz. Yakınımızda bir savaş var. Bu konuda Türkiye'nin güçlü dirayetli olması kendi kararını kendisi veren, sadece milli menfaatlerine göre karar veren bir iradeyle yönetilmesi çok önemli. Yoksa emperyalistlerin etrafımızda uzaktan kumandayla idare edilebilir bir Türkiye hayalleri içerisinde olduklarını beklentileri içerisinde olduklarını biliyoruz. Milletimiz her zaman önce vatan, gerisi yalan diyor. Dolayısıyla bu hassasiyetlerle hareket ederek yeniden Türkiye'nin istikrarla yoluna devam edeceği beş yılı belirleyeceğiz. Hayırlı olsun 14 Mayıs seçimleri devletimiz, milletimiz için bölgemiz için dünya için hayırlı neticeler versin. Milletimizin ferasetinden hiçbir endişemiz yok. Doğru olanı her zaman için Türkiye için yapmıştır."

