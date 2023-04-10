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Çorlu'da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı

DHA

Çorlu'da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Zafer Mahallesi İstanbul kara yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Özsoy yönetimindeki 59 ABH 842 plakalı otomobil, önünde seyreden Mustafa Kalfaoğlu yönetimindeki 59 PM 658 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kalfaoğlu'nun kullandığı otomobil takla attı, diğer otomobil yol dışına savruldu. Yaralanan araç sürücüleri Özsoy ile Kalfaoğlu, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-04-10 20:15:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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