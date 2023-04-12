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Tekirdağlı lise öğrencileri, ürettikleri robotla ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

DHA

Tekirdağlı lise öğrencileri, ürettikleri robotla ABD'de Türkiye'yi temsil edecek


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Ebru Nayim Fen Lisesi robotik kodlama takımının ürettikleri robotla, ABD'nin Dallas kentinde yapılacak ve 50 ülkeden 800'ü aşkın takımın katılacağı Vex Robotics Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi'nin 9 kişilik robotik kodlama takımı, 3 aylık çalışmada, ürettikleri robotla İstanbul'da düzenlenen Vex Robotics Türkiye Şampiyonası'nda 32 takım arasında Türkiye 2´ncisi oldu. Tekirdağlı öğrenciler elde ettikleri dereceyle ABD'nin Dallas kentinde 25-27 Nisan tarihleri arasında yapılacak Vex Robotics Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Robotik takımın kaptanlarından, yazılımı gerçekleştiren Buğra Saltık, "Amerika'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancım tam, takımıma güveniyorum. Bu şekilde de robotumuz hakkında şu anda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Amerika'da en iyi şekilde başarı getirmek" dedi.
Robotun özelliklerini anlatan Saltık, "Robotun yazılım kısmı robot bittikten sonra oluyor, çünkü yazılımda değişken çok fazla faktör var ve bu gövde kısmından sonra yapılan bir olay. Yaklaşık 2-3 hafta, bazen 1 aya kadar çıkabilen bir süreç. Robotun yazılımında C++ dediğimiz yazılım dilini kullanıyoruz. Bunun bir kütüphanesi var `vex´ diye ve bu kütüphane üzerinden kodlarımızı yazıyoruz. Çeşitli otonom periyotları bulunuyor. Vex yarışması içerisinde normal maçta 15 saniye, robot becerileri alanında 1 dakika otonom periyotları oluyor. Otonom periyotlarında da bizim yazdığımız kodlara göre çalışıyor robot" ifadelerini kullandı.
'2-3 AYLIK BİR SÜREÇTE ORTAYA ÇIKARDIK'
Robotik kodlama takım kaptanı Elanur Has, çok çaba harcayarak, sahadaki fonksiyonlara en uygun robotu üretmeye çalıştıklarını belirterek, "Bunda da başarılı olabilmişiz ki, Türkiye ikincisi olduk ve Amerika'ya gitmeye hak kazandık. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için tekrardan çalışıyoruz. Oradan da umarız ülkemizi gururlandıracak bir başarı getirebiliriz. Bu seneki ikinci robotumuz, 23 aylık bir süreçte ortaya çıkardık, Bundan önce de geçen sene Türkiye birincisi olmuştuk. Bu zamanda da 2-3 tane robot çıkartmıştık. Bunlar öyle çok emek harcadığımız ve tasarımlarına da çok uğraştığımız robotlardı. Sadece paneller, kolonlar, kirişler gibi elimize geliyor ve biz bunlara şekil vererek bir robot ortaya çıkarıyoruz. Bunun tasarımını da inşasını da yine biz üstleniyoruz" diye konuştu.
`KUPA İLE DÖNMEK EN BÜYÜK AMACIMIZ´
Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sedat Eren, lise olarak robotik takımını 2019 yılında kurduklarını ve 2020 yılında yarışmalara katılmaya başladıklarını söyledi. Pandemi arasından sonra geçen yıl tekrar faaliyetlere başladıklarını söyleyen Eren, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız robotla Türkiye şampiyonu olduk. Amerika'ya gitmeye hak kazanmıştık fakat vize sıkıntısı ve çeşitli sebeplerden gerçekleşmedi. Bu yıl tekrar çok çalıştı arkadaşlarımız, güzel bir robot çıkardı ve finale kadar kaldık. Türkiye ikinciliği derecesini almış olduk. Tekrar ülkemizi temsil edecek 4 takımdan biri olduk, dünyada. Bu yarışma Dallas'ta gerçekleşecek Nisan ayının sonunda 800'den fazla takım gelecek, dünyanın 50'den fazla ülkesinden. Biz de onlardan biri olacağız. İnşallah rekabetçi bir robot çıkartıp bir kupa ile dönmek en büyük amacımız olacaktır" dedi.
'HEDEFE ODAKLI ROBOT TASARLIYORUZ'
Üretilen robotun özelliklerini anlatan Eren, "Robotumuz bu yılın temasına uygun olarak yerden topladığı diskleri potalara basket atarak puan toplamayı amaçlıyor. Ayrıca saha kenarlarında bulunan 4 adet döner silindiri (roller) maç esnasında kendi rengine çevirmeye çalışıyor. Son olarak müsabakanın son on saniyesinde devreye giren bir açılma mekanizması bulunuyor. Bu sayede maç sonunda mümkün olduğunca fazla yer kaplamaya çalışıyor. Tüm bu görevler sayesinde ekstra puan toplayıp müsabakayı kazanmayı amaçlıyor. Bu robotu biz set halinde alıyoruz, tamamen demonte bir şekilde geliyor ve yapabilecekleriniz tamamen sizinle alakalı bir şey. Her sene değişen bir tema çatısı altında yeni bir hedefe odaklı robot tasarlıyoruz. Öğrencilerimiz bunların bilgisayara ortamında 3 boyutlu modellemesinden başlıyorlar. İlk önce 3 boyutlu programlarla tasarlıyorlar, daha sonra burada kesip, biçip, inşaatını gerçekleştirip robotu oluşturuyorlar. Daha sonra kodlama ekibimiz var, onlar robotun otonom kısmı için kodlar yazıyorlar. Bir ekip işi bu. PR ekibimiz var, sosyal medya ekibimiz var. Bir ekip halinde çalışıp en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-04-12 10:27:29

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