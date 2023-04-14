Tekirdağ´da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi´nde terör örgütü DEAŞ´a yönelik 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda örgütte sorumlu düzeyde olduğu belirtilen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 20132018 yılları arasında DEAŞ adına Suriye´de silahlı faaliyet yürüttüğü belirtildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-04-14 11:36:21



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