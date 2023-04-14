Tekirdağ´da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi´nde terör örgütü DEAŞ´a yönelik 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda örgütte sorumlu düzeyde olduğu belirtilen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin 20132018 yılları arasında DEAŞ adına Suriye´de silahlı faaliyet yürüttüğü belirtildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-04-14 11:36:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.