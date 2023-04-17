AK Parti'li Koncagül'ün eşi toprağa verildi

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Tamer Koncagül (54), TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün eşi Tamer Koncagül, dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Koncagül, için Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve aile yakınlarının katıldığı törende Çiğdem Koncagül ile çocukları Merve ve Şevval ile taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Tamer Koncagül, Eskişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-04-17 18:36:36



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