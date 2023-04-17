TBMM Başkanı Şentop: TOGG, Türkiye için gurur, iftihar meselesi



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da düzenlenen iftar programına Togg marka makam otomobili ile gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye´nin dünyadaki otomobil piyasasına girmesi bir marka olarak çok önemli. En kısa zamanda yayılacaktır, Türkiye için bir gurur meselesi, bir iftihar meselesi" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ´da Süleymanpaşa Belediyesi´nin Kadir Gecesi´nde sahil dolgu alanında düzenlediği 10 bin kişilik iftar programına katıldı. İftara Togg marka makam otomobili ile gelen Şentop´u Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, karşıladı. Togg otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Otomobilin başında gazetecilere açıklama yapan Şentop, şunları söyledi:

"İstanbul´dan, Tekirdağ´a kadar geldik. Tekirdağ ilk defa Togg´u görüyor. Haberler oldu, fotoğraflar yayınlandı ama ben hemşerilerimizin de burada bir görmesini istedim erken dönemde. Çok büyük titizlikle hazırlanmış. Bugünün araçlarıyla mukayese edilecek bir araç değil, geleceğin otomobili olarak düşünülmüş bir araç. Türkiye markası olması tabi esas ayrıcalıklı kılan odur. Bununla gurur duyuyoruz, böyle bir araçla Türkiye´nin dünyadaki otomobil piyasasına girmesi bir marka olarak çok önemli. En kısa zamanda yayılacaktır, Türkiye için bir gurur meselesi, bir iftihar meselesi. Hemşerilerimizin de bir görmesini istedim, ama yakın zamanda inşallah bütün Tekirdağ´da da kullanılacak" dedi.

İftarın ardından katılanlara konuşan Şentop, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen büyük depremler nedeniyle ramazan ayının buruk bir şekilde yaşandığını söyledi. Çok büyük bir felaketle karşı karşı kalındığını söyleyen Şentop, "6 Şubat'tan bu yana kadar devam eden depremlerin etkileriyle orada yaşayan vatandaşlarımızın maruz kalmış olduğu büyük felaketi izlediniz. Biz yerinde gittik gördük. İnşallah çarşamba günü sondan bir önceki iftarı da yine Hatay'da, Antakya'da onlarla beraber yapacağız inşallah. En kısa zamanda oradaki acıları dindirmeye ve vatandaşlarımızın kalıcı konutlara yerleşmesini sağlamak için gayret etmeye göstermeye devam ediyoruz. İnşallah, bir yıl gibi bir zaman içerisinde oraları yeniden şenlendireceğiz" diye konuştu.

`BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA KARARIMIZI VERECEĞİZ´

Şentop, Türkiye´nin 20 yıldır çok önemli hamleler, atılımlar yaptığını ifade ederek, "Şimdi onlardan bir tanesi az önce ben Tekirdağ'ımıza sadece resmi, sadece haberi ulaşsın istemedim. Bizzat kendisi de gelsin diye Türkiye'nin markası olan Togg otomobiliyle geldik. Bu sadece görülen çalışmaların bir kısmı, onun dışında Türkiye başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda büyük hamleler başardı. Bu tabi sizlerin vermiş olduğu güç ve destekle birlik, beraberlik içerisinde ve siyasi istikrarla sağlanmış olan başarıdır. Sadece tabii o teknik teknolojik anlamdaki başarılar değil. Onlar Türkiye'ye bir güç kuvvet, kudret veriyor. Türkiye'nin bölgesinde yurt dışına çıkan kardeşlerimiz var. Bilhassa Balkanları gezenler, biz geçen hafta Batı Trakya'daydık. Orada iftara katıldık. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz var, vatandaşlarımız var. Onları görmek oradan Türkiye'ye bakmak da farklı Türkiye bölgesinde sözü ve kararı merak edilen bir ülke haline geldi. Çok uzun anlatmaya gerek yok. Ukrayna-Rusya savaşından, iki ülke arasında arabuluculuk yapan ve somut sonuçlar elde eden tek ülke var. Türkiye, tahıl koridorunun açılması meselesi, esir değişimi meselesi, yine aynı şekilde yaralıların ve hastaların karşılıklı olarak değişimi meselesi iki ülkenin de güvendiği dünyadaki tek ülke Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. Bütün bunlar Türkiye'deki siyasi istikrarın dirayetli makul insaflı ve insani esaslara dayanan politikaların neticesinde gerçekleşti. Bu Türkiye'yi bugünlere hep beraber getirdik. İnşallah bu önemli tercih noktasında karar noktasında da Türkiye'de istikrarın devamı yeniden büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin inşası yolunda milletimiz bir karar verecek buna güveniyoruz. Buna inanıyoruz. Ben şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun" açıklamasında bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Şentop´a, iftar programlarına katkıları nedeniyle plaket takdim etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-04-17 22:05:00



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