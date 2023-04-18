Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kazada öldü

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Tuna KARABEY/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü Dursun Sezen (54), otomobiliyle refüje vurduğu kazada öldü.

Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Dursun Sezen, kullandığı 34 EZM 458 plakalı otomobille, iddiaya göre, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca savrulup refüje çarptı. Sürücü Sezen, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan A.D. ve F.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldıkları Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sezen'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Hayrabolu Tuna KARABEY

2023-04-18 15:52:00



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