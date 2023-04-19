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Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı- Yeniden

DHA

Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı- Yeniden


Murat YAYIN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yön levhası direğine çarptı. Kazada, Gülsüm Öztürk (42) ile oğlu Tevfik Öztürk (18) hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Öztürk (47), ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde MalkaraÇanakkale otoyolunun Gelibolu ilçesi sınırlarında meydana geldi. Malkara'dan Çanakkale yönüne giden Mustafa Öztürk yönetimindeki 34 GKB 577 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce refüje ardından da yön levhasının direğine çarptı. Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Öztürk ve oğlu Tevfik Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralanan Mustafa Öztürk, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Öztürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2023-04-19 12:40:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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