Tekirdağ'da bayram öncesi 'asayiş' operasyonu; 22 gözaltı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'ın 3 ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen asayiş operasyonlarında 22 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde asayiş operasyonları düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, önceden belirlenen 30 adreste aramalar yapıldı. Ekipler, aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca, 11 adet fişek, 2 çalıntı motosiklet, farklı miktar ve çeşitlikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı olan 9 kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2023-04-19 14:42:34
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