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Prof. Dr. Orta: Son yağışlarla çiftçinin sıkıntısı son buldu

DHA

Prof. Dr. Orta: Son yağışlarla çiftçinin sıkıntısı son buldu


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Halim Orta, son yağışlarla ilgili, "Mart ve nisan aylarında aldığımız yağışlar mevsim normallerinde biraz üstünde gerçekleşti. Hal böyle olunca sıkıntı şimdilik son buldu ve çiftçi tekrar umutlandı" dedi.
NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle çiftçinin kurak toprağa ekim yaptığını ve hububattaki sararmanın endişe verdiğini belirtti. Son yağışlarla o endişenin sona erdiğini vurgulayan Prof. Dr. Orta, "1 Ekim 2022'de başlayan 'Su Yılı'ndan şubat ayı sonuna kadar geçen süreç ciddi meteorolojik ve tarımsal kuraklık yaşadık. Bu dönemde de özellikle kışlık ekimde, hububatta Trakya'da, Türkiye'nin birçok yerinde çiftçi maalesef çok zor koşullarda kurak ekim yaptı. Bu kurak ekim hem maliyeti arttırdı hem de çimlenme ve çıkışta bazı sıkıntılar oluşturdu. Ancak mart ayı ve içinde bulunduğumuz nisan ayında aldığımız yağışlar mevsim normallerinde biraz üstünde gerçekleşti. Hal böyle olunca bahsettiğimiz bu sıkıntı şimdilik son buldu ve çiftçi tekrar umutlandı. Hububatta gerekli işlemleri yaptığı gübreleme, ilaçlama şimdi de yazlık ekimler, başta ayçiçeği olmak üzere onun tohum hazırlıklarındaki yağışların bitmesini umuyoruz. Bu yağışlarla hasadı yakalayacağız ve beklenenin biraz altında, çok umduğumuz kadar kötü olmayan bir hasat dönemi geçireceğiz diye umuyorum. Tabi yağışlarla birlikte çiftçi kültürel işlemlerini hızlandırınca, özellikle gübreleme ve ilaçlama yaprak gübresi uygulaması gibi işlemleri hızlandırınca, yağışlar da bunu destekledi ve sararmalar ortadan kalktı. An itibarıyla bu sıkıntı bertaraf oldu" dedi.
'METEOROLOJİK ANLAMDA RAHATLATTI'
Prof. Dr. Orta, yağışların meteorolojik anlamda rahatlattığını belirterek, "Tarımsal anlamda takip ettiğimiz kadarıyla yaklaşık olarak 40 santimetre civarındaki profil üst tabakada yani topraktaki gözenekleri, önemli bir kısmını suyla doldurdu. Böyle daha 1 ay içerisinde alacağımız birkaç parçalı yağışla, özellikle haziran sonunda hasadını beklediğimiz ki, bu yıl biraz erkene düşebilir 
sıcak ve kurak mevsim geçiriyoruz. Haziran 20-25'lere gelebilir hasat, o dönemi tutacağını düşünüyorum. Ama yazlık ekimler için daha ciddi yağış almamız gerekecektir. Çünkü biz şu anda beklediğimiz değer 1 metrelik toprak profilinin tarla kapasitesi civarında ıslak doygun olmasını bekleriz. Yağış almazsak etkiler, bu şimdiki rutubet miktarının, nem miktarı toprakta kolay ve iyi bir tohum yatağı hazırlamasına olanak verecek çiftçinin. Arkasından umuyoruz iyi bir çimlenme ve çıkış da olacak ama sonra mutlaka ve mutlaka bir iki kez daha yağış almamız gerekir" diye konuştu.
'KARAÇİM OTU TEHLİKESİ VAR'
Prof. Dr. Orta, Trakya'da an itibarıyla 'karaçim' tabir edilen yabani ot mücadelesinde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Onun da sebebi kuraklık nedeniyle tohum yatağının iyi hazırlanmaması. Yabancı otların bertarafı noktasında çiftçi sıkıntılar yaşadı. İki, üç kez ilaçlama yapmasına rağmen bir direnç kazandı. Çünkü o yaptığı dönemdeki ilaçlamalar da çok kurak döneme denk geldi. İlacın topraktaki aktivitesini düşürdü bu uygulamalar. Tarlaların birçoğunda karaçim dediğimiz dar yapraklı yabani ot var. Onun dışında zaten kök hastalıkları, pas, kahverengi septorya hastalıklara karşıda mücadeleler devam ediyor. Tabi bunun yoğun olduğu yerlerde özellikle kültür bitkisini buğdayı, yulafı, arpayı özellikle yulafta bunun mücadelesinde yapamıyorsunuz. Çünkü karaçimi öldüren ilaç, yulafı da öldürüyor. Bu tür bitkilerde yoğun olan yerlerde diğer kültür bitkisini yani ana bitkiyi tarladan silebiliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2023-04-20 11:52:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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