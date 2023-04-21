Tekirdağ'daki 77 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi



Mehmet YİRUN/ ERGENE, (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde yaşayanlar, 77 yıllık bayramlaşma geleneğini sürdürüp, önce bayramlaştı, ardından topladıkları paralarla alınan hediyeleri çocuklara dağıttı.

Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı geleneği 77 yıldır sürdürülüyor. Ergene Kaymakam Vekili, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de katıldığı bayramlaşmada, çocuklar öğle namazı sonrası cami bahçesinde toplandı. Çocuklar camiden çıkan büyüklerin ellerini öptü, mahalleli de kendi aralarında topladıkları paralarla aldığı çeşitli hediyeleri verdi.

'ÇOCUKLAR, BAYRAMI SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR'

Ahimehmet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ertaş, konuyla ilgili, "Geleneğimiz, 77 yıldır devam etmektedir. Gerçekten de mahallelimiz, bu geleneğimize iyi sahip çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Bu artık her geçen gün daha artan bir gelenek haline geldi. Tüm mahalleli bir araya gelip ortak olarak aldıkları hediyeleri burada çocuklara dağıtıyorlar ve çocuklar da her bayramı sabırsızlıkla bekliyorlar. Buradaki en büyük amacımız, bizlerin geleneği olan büyüklerimizle, küçüklerimizle bayramlaşmak ve bu geleneği de onlara aşılamaktır. Hem gelenek yaşıyor, hem de çocuklarımızla, mahalleliyle bayramlaşıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR GELENEK'

Ergene Kaymakam Vekili, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, mahalledeki bayramlaşmayı çok güzel bulduğunu belirterek, "Bu geleneğin yaşatılmasında mahalle muhtarımızı ve herkesi kutluyorum. Çok güzel bir organizasyon ve gelenek. Organizasyona emeği olanlara teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2023-04-21 16:36:44



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