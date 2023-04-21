TBMM Başkanı Şentop: Enerji alanında çok büyük başka yatırımlar var



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYARAbdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "İnşallah enerji alanında çok büyük başka yatırımlar da var. Bilhassa yenilenebilir enerji alanında Türkiye dünyada doğasal olarak çok önemli bir noktada; birçok Avrupa ülkesiyle mukayese ettiğimizde de iyi ama doğal gaz tabii hala çok önemli bir girdimiz bizim. İnşallah başta Karadeniz olmak üzere, başka yerlerde yapılan aramalarda da müjdeli sonuçlara ulaşırız" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı´nın ilk gününde memleketi Tekirdağ´da valilik tarafından düzenlenen programda, vatandaşlar, protokol üyeleri, emniyet ve jandarma personeli ile bayramlaştı. Gazetecilere açıklama yapan Şentop, "Biliyorsunuz salgın dönemlerinde bayramları da bir gönül rahatlığıyla arzu ettiğiniz gibi kutlama imkanımız olmadı. Bu sebeple vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. Yine bugün ayrıca yaklaşık 5 seneye yakın bir zamanda Sultan Ahmet Camii'nde bir restorasyon devam ediyordu. Onun açılışı yapıldı. Cuma namazıyla beraber programlardan sonra ancak yetişebildik. Ben öncelikle Tekirdağlı hemşerilerimizin bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah sağlık, afiyetle, huzurla, nice ramazanlara, nice bayramlara" diye konuştu.

`MÜSLÜMANLAR, GERÇEK MANADA BAYRAMINI KUTLAYAMADI´

Sudan'da yaşanan çatışmalara ve Mescid-i Aksa'da yaşananlara dikkat çeken Şentop, "Tabii Ramazan Bayramı, baktığımızda dünyada sıkıntıların olduğu, bilhassa Müslümanların sıkıntılar yaşadığı bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle Sudan'da yaşanan çatışmalar başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden Müslümanların gerçek manada bayramı kutlayamadığını görüyoruz. Ramazan boyunca da bilhassa Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin buradaki Müslümanlara yönelik eylemleri bütün İslam dünyasında büyük bir endişeyle karşılandı. Bütün bunları aşabilecek birlik, beraberlik içerisinde İslam dünyasının hareket etmesi gerekir" dedi.

Şentop, Karadeniz'de bulunan doğal gazın çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yine dün çok önemli bir açılış vardı. Filyos'ta, Karadeniz'de bulunmuş olan doğal gazın bunu biliyorsunuz. Birçok kişi merakla bekliyordu. Çok farklı siyasi parti birazdan çok heyecanlanıp böyle hani gülerek gelecek falan diye anlatan bir siyasetçiler vardı. Heyecandan olsa gerek. Ne zaman gelecek, ne oldu falan diyorlardı. İşte o gaz geldi. Biz oradaydık. Denizin derinliklerinden önce söyleyeceğime yüzeyine daha sonra da karaya çıkartıldı. Orada çok muazzam bir tesis kuruldu. Ben gidiyorum o bölgeye. Ama bu kadar kısa zamanda toplam olarak 975 günde bütün bu işlemler tamamlanmış. Bu bir başlangıç. Arkasından yapılacak olan çalışmalarla bir iki yıl içerisinde Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını sayın bakanımızın açıklamasına göre yüzde 30´un üzerinde bir oranda miktarını burası karşılayacak. Bu çok önemli. Biliyorsunuz şu anda dünyada bütün ülkeler bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bunun planlamasını yapmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan Türkiye, tabii ki Türkiye'nin ithalatının çok önemli bir kısmı enerjiye harcanıyor. Bu doğal gaz şu ana kadar bulunan miktarı itibariyle bile çok önemli bir aşama kazandıracak Türkiye'ye. Bununla ilgili olarak, bunun sevincini milletimizle paylaşmak üzere Cumhurbaşkanımızın bazı açıklamaları müjdeleri oldu. Oraya gelen orada çalışan, orayı bir görmek bilhassa açılış esnasında da mühendisinden orada en basit işi yapan arkadaşlarımıza kadar gerçekten büyük bir kararlılıkla büyük bir heyecanla ve büyük bir inançla, azimle çalışmışlar. Zaten birçok mekana da yemin ettik, `yetiştireceğiz´ diye yazdılar, hakikaten de yetiştirdiler. Sağ olsunlar. Ben bütün milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah enerji alanında çok büyük başka yatırımlar da var. Bilhassa yenilenebilir enerji alanında Türkiye dünyada doğasal olarak çok önemli bir noktada birçok Avrupa ülkesiyle mukayese ettiğimizde de iyi ama doğal gaz tabii hala çok önemli bir girdimiz bizim. İnşallah başta Karadeniz olmak üzere, başka yerlerde yapılan aramalarda da müjdeli sonuçlara ulaşırız. Bu bayrama böylece önemli bir sevinçle müjdelerle girmiş olduk. Ben tekrar milletimizin bayramını, İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Hemşerilerimizin bayramını bilhassa ayrıca tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlıkla, afiyetle inşallah." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYARAbdullah YALÇIN

2023-04-21 19:59:36



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