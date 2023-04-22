Tekirdağ´da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, ÇorluLüleburgaz D-100 kara yolunun Saray kavşağı mevkisinde meydana geldi. E.K.´nin kullandığı 59 PF 227 plakalı otomobil, kavşakta N.K., yönetimindeki 59 ZP 147 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, sürücüler N.K. ve E.K. ile araçlardaki T.K., A.K., O.K., Z.O., G.Y. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2023-04-22 12:45:31
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