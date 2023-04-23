Tekirdağ'da 'Süpürge' operasyonunda 16 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 'Süpürge' operasyonunda 16 tutuklama

DHA

Tekirdağ'da 'Süpürge' operasyonunda 16 tutuklama


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKIRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerinden hırsızlık şüphelilerine yönelik 'Süpürge' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, son 20 günde ev ve iş yerlerinden artan hırsızlık olaylarına aydınlatmak için 7 kişilik özel ekip kurdu. Ekip, hırsızlık olaylarının sık yaşandığı mahallelerde 150 güvenlik kamerasından 330 saatlik görüntüleri inceleyerek, 16 şüphelinin kimliğini belirledi. 'Süpürge' adı verilen operasyonla çoğunun daha önceden hırsızlıktan kayıtları bulunan 16 şüpheli adreslerine yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-04-23 13:00:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 ...
Tekirdağ´da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 ...
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli ...
Trakyalı balıkçılar güncellenen "TarımCebimde" uygulamasından memnun
YEREL HABERLER Trakyalı balıkçılar güncellenen "TarımCebimde" ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Vali Vekili Peker'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Tekirdağ Vali Vekili Peker'den 23 Nisan Ulusal ...
TBMM Başkanı Şentop: Enerji alanında çok büyük başka yatırımlar var
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Enerji alanında çok büyük başka ...
TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma programına katıldı
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma ...
Tekirdağ'daki 77 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki 77 yıllık bayram geleneği, çocukları ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker'den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker'den Ramazan Bayramı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.