Tekirdağ'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.20 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. İstanbul'dan Çanakkale´ye gitmekte olan Metin Altıncı yönetimindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mustafa Özkocaman´ın kullandığı 34 EMJ 516 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, otomobilin sürücüsü Mustafa Özkocaman ve annesi Asiye Özkocaman ile minibüsteki 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Çorlu´daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Asiye Özkocaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2023-04-23 23:04:22



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