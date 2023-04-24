Dilencinin üzerinden bin 505 lira çıktı

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik yaptığı uygulamada A.C.´nin üzerinde 1505 TL çıktı.

Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda cadde ve sokaklarda dilenen kişilere yönelik Atatürk Caddesi´nde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, uygulamada vatandaşların duygularını ve hassasiyetlerini kullanarak para toplamaya çalışan A.C. isimli kişiyi yakaladı. A.C.'nin üzerinde yapılan üst aramasında 1505 TL çıktı. Çıkan paraya el konulurken, A.C.'ye, `Kabahatler Kanunu´ gereği cezai işlem uygulandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA/Tekirdağ(ÇERKEZKÖY), (DHA)

2023-04-24 16:21:01



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