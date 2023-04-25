Tekirdağ´da kimlik sorgulaması yapan polis ateş açıldı: 1 polis yaralı



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapan polis ekiplerini görünce kaçan E.G.´nin (16) takibi sırasında tabanca ile açtığı ateş sonucu polis memuru Ertan B., sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Polis, aralarında saldırganın da bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay akşam saatlerinde Çorlu´nun Hıdırağa Mahallesi 3´üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Mahallede GBT sorgulaması yapan polis ekiplerini gören bir kişinin kaçması üzerine ekipler takibe aldı. Şüpheliyi yakalamak için araçtan inen polis memuru Ertan B., kaçan şüpheli E.G.´nin tabanca ile açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı. Yaralı polis memuru Ertan B., kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çetin ile çok sayıda emniyet personeli de hastaneye giderek yaralı polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.

ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından mahalleye özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Mahallede operasyon düzenleyen polis, ateş açtığı belirlenen E.G.´yi saklandığı evde ona yardım eden 2 kişiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-04-25 23:49:46



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