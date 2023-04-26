Tekirdağ'da terör operasyonu: 6 gözaltı



Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, polisin terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, DEAŞ'ın web sitelerinde paylaşılan görüntülerdeki Suriye uyruklu S.H.'nin Çerkezköy ilçesinde bulunduğu tespit edildi. S.H., evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Polis, PKK/KCK'ya yönelik çalışmasında ise Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde 5 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi. Polisin 3 ilçedeki operasyonlarında; F.S., M.Y., N.Y., S.G. ve S.A. yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 kurusıkı tabanca, terör örgütü PKK'nın sözde flamaları, örgütsel dokümanlarla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-04-26 15:44:47



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