Tekirdağ'da terör propagandasına 5 tutuklama

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheliler belirlendi. Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda; F.S., M.Y., N.Y., S.G. ve S.A. yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, terör örgütüne ait flama ile doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-04-27 15:14:46
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