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Tekirdağ'da 'Üniversite Tanıtım Fuarı' kapılarını açtı

DHA

Tekirdağ'da 'Üniversite Tanıtım Fuarı' kapılarını açtı


Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Türkiye genelinden gelen 59 üniversitenin öğrenci adaylarıyla buluştuğu 12'nci Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da katıldığı fuarda öğrenciler, gitmek istedikleri üniversiteler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.
Süleymanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekirdağ Anadolu Lisesi iş birliğiyle 12'nci Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile çok sayıda öğrenci ve eğitimci katıldı. İlçede sahil dolgu alanda kurulan alanda gerçekleştirilen fuara, 59 üniversite katıldı. Üniversitelerin tanıtımının yapıldığı etkinliğe katılan sınav dönemindeki öğrenciler, üniversiteler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.
'GENÇLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR'
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, organizasyonun Trakya için çok önemli olduğunu söyledi. Yüksel, "Biliyorsunuz 17-18 Haziran tarihlerinde gençlerimiz üniversite sınavına girecekler, bu sınavdan sonra da tercihlerini yapacaklar. Biz de tercihlerini yapmadan önce üniversite tanıtım günleri adı altında bir organizasyon düzenledik. Bu organizasyon yıllardır Anadolu Lisesi tarafından zaten düzenleniyordu. Yalnız buna Süleymanpaşa´nın imkanlarını da dahil ederek, çok daha büyük bir organizasyon haline getirmeye gayret ettik. İşte bugün de görüyorsunuz sahil dolgu alanı çok güzel bir şekilde düzenlendi. Bugün 59 üniversiteden gelen temsilcilerle gençlerimizi bir araya getireceğiz. İnşallah üniversiteler gençlere kendilerini tanıtacak. Hem devlet üniversiteleri, hem vakıf üniversiteleri, toplamda 59 üniversite. İnşallah hayırlı olur. Sonuçta biz her şeyi gençlerimiz üzerine kuruyoruz, hayallerimizi gençlerimiz üzerine kuruyoruz. Gelecek planlarımızı gençlerimiz üzerine kuruyoruz. O yüzden gençlerimiz için ne yapsak azdır" dedi.
'ÜNİVERSİTELERİN İMKANLARINI GÖREBİLİYORUZ'
Fuara katılan Lorin Yılmaz, etkinliğin gençler için gerekli olduğunu belirterek, "Böyle bir etkinlik olması gerçekten çok güzel, geçen sene de böyle bir etkinlik vardı ama Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde yapılmıştı ona katıldık. Bence gerekli bir etkinlik, çünkü herkes istediği üniversitenin burada imkanlarını görebilme olanağı sağlıyor bu etkinlik. O yüzden insanlar daha iyi karar verebiliyor. Bir de gençler kararsız, istediğimiz üniversitelere gidemiyoruz sormak için. Burada daha iyi öğrenebiliyoruz" diye konuştu.
'ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK KATKI OLACAK'
Çağrı Yücel de fuarın öğrencilere büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Yücel, "Çok güzel bir fuar gerçekleşiyor şu anda. 59 üniversitenin katıldığı muhteşem bir program düzenledi bugün. Gerçekten çok heyecanlıyım bu konuda, 10´a yakın lise geliyor yanlış bilmiyorsam, 6 bine yakın da öğrenci demek bu. Bunun gerçekten öğrenciler için çok büyük bir katkı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Fuarda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açılış kurdelesini kesti. Heyet, 59 farklı üniversite tarafından açılan stantları gezdi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-04-28 19:57:23

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