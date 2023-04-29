Yolunu kestikleri kişinin para ve cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolunu kestikleri E.A.'nın (77) 6 bin TL'si ile cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi Melek Sokak'ta, E.A.'nın evine giderken yolunu kesen 4 kişi, üzerindeki 6 bin TL ile cep telefonunu gasbetti. E.A.´nın ihbarı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen G.T., F.Y., C.A. ve E.T.´yi yapılan operasyonla gasbettikleri 6 bin TL'yi paylaşırken yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)

2023-04-29 12:47:40



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