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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye, genç sıkıntısı çeken bir ülke değil

DHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye, genç sıkıntısı çeken bir ülke değil


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ Diyanet İşleri Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Törende konuşan Erbaş, Türkiye´nin genç nüfusuna dikkat çekerek, "Gençlik sıkıntısı çeken bir ülke değiliz. Mahallelerimizde, şehirlerimizde gençlerimiz o kadar çok var ki. Üniversitemiz var. Burada, Namık Kemal Üniversitesi´nde 30 bin öğrencimiz var" dedi.
Tekirdağ´da öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı Değirmenaltı Mahallesi'nde Diyanet İşleri Gençlik Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve çok sayıda genç ve vatandaş katıldı. Açılış alanına gelen Erbaş´ı, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker ve öğrenciler karşıladı. Açılışa katılan vatandaşlar ile tek tek selamlaşan Erbaş, Kur´an tilaveti sonrası açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye´nin genç sıkıntısı çeken bir ülke olmadığını belirten Erbaş, açılışı yapılan gençlik merkezinin dolup taşmasını diledi.
`BU ÇİZGİYİ DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIZ´
Erbaş, törende yaptığı konuşmada, "Gençler bizim başımızın tacı, gençlerimiz geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en büyük zenginliğimiz en büyük varlığımız onları vatan, millet, ezan, bayrak ve tüm manevi değerlerimiz doğrultusunda çizgisinde en iyi bir şekilde yetiştirdiğimiz zaman biz zenginliğimize zenginlik katacağız inşallah. Çünkü ecdadımıza yakışır, torunlar olarak bu bizim en önemli vazifemiz. Hatırlayın; Peygamber efendimizin hayatını şöyle okuduğunuz zaman, onun başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli vasıtalar gençlerdir. Etrafında yer alan gençler 10 yaşından 30 yaşına kadar söyle baktığımız zaman Peygamber efendimizin hep yanında yer almışlardır. Bugün de işte Peygamberimizin ümmeti olarak bizler vatanımızı milletimizi devletimizi her zaman ve her yerde daha iyi temsil eden gençler olarak bu çizgiyi devam ettirmek zorundayız´´ dedi.
`DİYANET İŞLERİ PERSONELİNİN YAŞ ORTALAMASI 25-30 YAŞ ARASI´
Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı´ndan çalışanların yaş ortalamasına dikkat çekerek, "Esasında bizim diyanetleri başkanlığımızda çalışan 150 bin personelimizin çoğu genç, 30 yaşın altında, ortalamamız 30-25 yaş arası 150 bin kadar sizlere rehberlik edecek. Hocalarımız var; imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz illerimizde daha çok ilahiyat fakülteleri ile iş birliğimiz var. Her ilimizde ilahiyat fakültesi var. İşte dekanımız burada, İlahiyat Fakültesi hocalarımız. Onlardan her zaman istifade ediyoruz. Camilerimiz onlar için açık. İstiyoruz ki ilahiyat fakültesi hocalarımız gençlerimizi toplasın, gelsinler. Camilerimizde ders yapsınlar. Mihraplarda ders yapsınlar. Kürsülerde ders yapsınlar. İmam hatip okullarımız, imam hatip okullarımızdaki öğretmenlerimiz bizim Diyanet, ilahiyat ve milli eğitim iş birliği komisyonumuz var. Bu komisyonumuz her zaman birlikte neler yapabiliriz? İlahiyat fakültesi hocalarımızdan daha çok nasıl istifade edebiliriz? İlahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerimize, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman alan açmaya gayret ediyoruz. Camilerimize gelsinler. Tatbikat yapsınlar. Hutbe okusunlar, vaaz etsinler kürsülerimizde´´ diye konuştu.
`HEPİMİZ KARDEŞİZ, ALLAH´IN İPİNE SIMSIKI SARILMALIYIZ´
Erbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Esasında biriz hepimiz. Aynı ailenin çocuklarıyız. Toplumumuz bir aile. Toplumumuzu oluşturan tüm üyeler, fertler bir ailenin üyeleri gibi. Nasıl ki bir ailede kardeşler olur, işte hepimiz bir kardeşiz. Dolayısıyla ayeti kerimeye göre hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, ayrılıp parçalanmayınız, bölünmeyiniz. İstiklal Marşı şairimiz ne diyor? `Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez´. İşte bizim yüreklerimiz toplu vuruyor. Değerlerimiz doğrultusunda yüreklerimiz toplu vuruyor. İşte gençlik merkezimiz; 24 saat gönül ister ki gençlik merkezimizde faaliyetlerimiz olsun. Ama tabii en azından gündüz vakitlerinde. Cumartesi pazar günleri, hafta sonları gençlik merkezimizin dolup taşmasını arzu ediyoruz. Ne kadar çok genç gelirse. Kızlarımız, erkeklerimiz ne kadar çok gençlik merkezimizden istifade ederse biz o kadar mutlu olacağız. Çok şükür, gençlik sıkıntısı çeken bir ülke değiliz. Mahallelerimizde, şehirlerimizde gençlerimiz o kadar çok var ki. Üniversitemiz var. Burada, Namık Kemal Üniversitesi´nde 30 bin öğrencimiz var.´´
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´ın açılış konuşması sonrası, Diyanet İşleri Gençlik Merkezi dualar eşliğinde açıldı. Kurdele kesim töreni sonrasında Erbaş ve beraberindeki heyet, gençlik merkezini dolaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-04-29 17:06:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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