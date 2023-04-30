Kuyumcudan bıçak zoruyla 20 bilezik gasbeden şüpheli tutuklandı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde kuyumcuda, bıçak tehdidiyle 20 bilezik gasbeden F.Ç.(37), tutuklandı.
Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi´nde cuma günü kuyumcuya giren şüpheli üzerindeki ekmek bıçağını çekip, çalışanı tehdit etti ve vitrindeki 20 bileziği çalarak kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin F.Ç., olduğunu belirledi. F.Ç., saklandığı evde, gasbettiği bileziklerle yakalanarak gözaltına alındı. F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı, bilezikler de sahibine teslim edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2023-04-30 13:36:43
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