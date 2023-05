Muharrem İnce: Ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Ben bu ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim. 81 vali, 13 bakan, 81 emniyet müdürü ve PFDK'ya, BDDK'ya, SPK'ya, her yerin başına 300. Hepsi defterimde yazılıdır. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Öyle o bolluk nerede? Önüne gelen cumhurbaşkanı yardımcısı" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Kamuoyunda 10 milyon lira aldığı yönündeki iddialara değinen İnce, bunların FETÖ taktiği olduğunu söyledi. İnce, "Bakın geçmişte Ergenekon-Balyoz döneminde FETÖ'cüler kasetler çıkardılar. Sahte CD'ler çıkardılar. Sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar. Üstüne 10 milyon yazıyorlar. Ulan geri zekalılar, 10 milyon rüşvet, banka yoluyla mı gönderilir? Bir de pazar günü. Üzüldüğüm taraf şu; FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna, başka bir şeye üzülmüyorum. Bakın Muharrem İnce, kumpaslara, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim. Benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez. Muharrem İnce eğilmez" dedi.

'FETÖ, PKK, HİZBULLAH BANA SALDIRIYOR'

Tüm terör örgütlerinin kendisine saldırdığını ifade eden İnce, "Bugün AKP'yi bırakmış CHP'ye destek olan FETÖ'cüler var ya, benimle ilgili sahte belge yayınlayan FETÖ'cüler var ya, çok yakında aynı sahtekarlıkları CHP'ye yapacaklar. O zaman göreceğiz onları. Bu bir terör örgütü terör. Ne PKK'yla ne FETÖ'yle, bunlarla işim olmaz benim. PKK'lılar bana saldırıyor. FETÖ'cüler bana saldırıyor. Hizbullahçılar bana saldırıyor. Muharrem İnce de Köroğlu gibi döne döne vuruşa vuruşa, göz göğüse mücadele ediyor. Milletin isteğiyle bu işi bitireceğiz. Hiç merak etmeyin siz" diye konuştu.

Kamuoyuna yansıyan seçim anketlerinin sahte olduğunu öne süren "O anketler falan hepsi palavra. Yok öyle bir anket. Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti, o mecliste yerini alacak. Buna inanıyorum ben. CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum. Üçüncü sırada DEVA Partili var ve onu gönderirseniz 15 Mayıs sabahı CHP'den istifa edecek. Sizin oylarınızla seçilecek. Bunu yapmayın. Çankaya'da Sadullah Ergin'e mi oy vereceksiniz? Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık. O yok, o gitti. Atatürk'ün partisi burada, Memleket Partisi" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yeni bir umut gerektiğini söyleyen İnce, "Erdoğan bunu yapamaz. Yapsaydı 21 yılda yapardı. Peki Kılıçdaroğlu yapabilir mi? Hayır. Kim yapacak? Davutoğlu'yla Babacan'la mı yapacak? Yapsaydı Erdoğan yapardı onlarla zaten. Yapsaydı 18 yıldır beraberlerdi. Yani beni cumhurbaşkanı adayı yapın, ben de sizin, hepinizin cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım. O nedenle yönetilmez. Ben bu ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim. 81 vali, 13 bakan, 81 emniyet müdürü ve PFDK'ya, BDDK'ya, SPK'ya, her yerin başına 300. Hepsi defterimde yazılıdır. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Öyle o bolluk nerede? Önüne gelen cumhurbaşkanı yardımcısı. Dördünü toplasan bir puan yapıyor. Dört cumhurbaşkanı yardımcılığı, 8 bakanlık, bol keseden dağıtıyor" açıklamasında kullandı. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2023-05-01 20:24:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.