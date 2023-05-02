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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kuşatmak isteyenler var

DHA

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kuşatmak isteyenler var


Mehmet YİRUN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün dünyada, bölgemizde yaşanan sıkıntıları biliyoruz başta terörle mücadelemiz olmak üzere. Türkiye'nin elini zayıflatmak isteyenler, Türkiye'yi kuşatmak isteyenler var. Bu bakımdan Türkiye'nin kendi kendine yetmesi, kendi gücüyle kendi imkanlarıyla hareket edebilmesi çok önemli" dedi. 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, iş insanları ile bir araya geldi. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan ve oda üyelerinin karşıladığı Şentop, iş insanları ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Teknofest'in bu yıl ziyaretçi rekoru kırdığını belirten Şentop, şunları söyledi:
"Teknofest daha önceden rekorlar kırıyordu, bu sefer yine bir ziyaretçi rekoru kırdı; 2,5 milyona yakın bir ziyaretçi oldu 4 gün içerisinde. Biz pazar günü gitmiştik, 700 binin üzerindeydi. Tabii ziyaretçi sayısının artmasının sebebi bu konuda farkındalığın artması, vatandaşlarımız arasında, gençlerimiz arasında 1 milyona yakın yarışmaya katılan yeni mucit kardeşlerimiz, lise öğrencilerimizden, üniversite öğrencilerine kadar var. Ama bir de onun dışında yaklaşık 2-3 aydır Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu başta savunma sanayi olmak üzere ama genel olarak teknolojik ürünler. Geriye dönüp baktığımızda tüm tarihimiz boyunca ürettiklerimiz kadar hem sayıca hem nitelik bakımından önemli çok ürünler ortaya çıktı. Tabii bunlar kolay değil, bunlar ile ilgili yapılan çalışmalar geriye dönüp baktığınızda 3 yıl, 5 yıl, 10 yılı bulan çalışmalar var arka planında. Togg, Kızılelma, TCG Anadolu, muharip savaş uçağı ayrıca eğitim uçuşları için yapmış olduğu Hürkuş'lar, onun dışında Teknofest´te savunma sanayi alanında çığır açacak, paradigma değiştirecek gelişmeler var. Bunlar sadece Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında düşünülmemeli şüphesiz o çok önemli, ülkenin kendi kendine yetmesi bu konuda çök önemli."
'TÜRKİYE DÜNYADA ÖNEMLİ YENİLİKLER YAPAN NOKTAYA GELDİ'
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na değinen Şentop, "Biz daha yaşamış olduğumuz sıkıntılarda bunu gördük. 74'teki Kıbrıs harekatında, 60'lı yıllarda çıkarma yapmak istediğimiz halde yeterli imkan bulamadığımızdan çıkarma gemimiz olmadığından yapamadığımız anlarda ambargo konulduğunda bunları yaşadık. Terörle mücadelede yine bunları yaşadık, bu sıkıntıları. Dolayısıyla savunma sanayi alanında ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi için savunma sanayi alanında kendi kendine yetebilmesi lazım. Kendi kendine yetebilmenin ötesinde Türkiye artık dünyada önemli yenilikler yapan bir noktaya gelmiştir. Onun dışında komşularıyla da müttefikleriyle de birlikte hareket etme, lojistik anlamda onlara imkan sunma noktasına da gelmiştir. Çok büyük bir başarı, ülkede yaşayan 85 milyon insanımızın sadece takdir etmesi lazım. Bu anlamda savunma sanayi dışında da kendimizin yapıyor olması bu teknolojik gelişmeleri, milletimiz için fevkalade bir milli özgüven meselesi olarak kabul edilmektedir bunu görüyoruz. Farklı kesimlerden insanlar keşke bunu siyasetçiler, muhalif siyasetçiler tam olarak anlayabilse ve bu coşkuya katılabilseler milletin sevinciyle sevinebilseler" dedi. 
'TÜRKİYE'Yİ KUŞATMAK İSTEYENLER VAR'
Şentop, Türkiye'nin teknolojide yapmış olduğu yatırımlarla lig atladığını belirterek, "Tekirdağ sınırları içerisinde biraz da Edirne'ye doğru olan kısımlarda eğitim ve deneme test uçuşları yapılıyor burada. Bu bakımdan bu da Tekirdağ için önemli. SİHA'lar önce TB2'ler bilhassa şimdi onun biraz daha gelişmiş hali TB-3'ler devreye alınıyor. Ayrıca onun dışında Akıncı daha farklı bir şeydi. Ama en son Kızılelma gördüğünüzde de gerçek manada bir uçak ama pilotu yok, uzaktan kumandayla veya otonom uçuşlar gerçekleştiriyorlar yapay zekayla. Pazar günü katıldığımda F-16'lar ile uçuşu vardı, fevkalade gelişmiş bir savunma sanayi ürünü Türkiye açısından. Çok kısa bir zamanda bunun seri üretimiyle beraber Türkiye önemli bir lig değiştirmiş olacak. Bu, Türkiye için büyük bir başarı. Bütün dünyada, bölgemizde yaşanan sıkıntıları biliyoruz, başta terörle mücadelemiz olmak üzere. Türkiye'nin elini zayıflatmak isteyenler, Türkiye'yi kuşatmak isteyenler var. Bu bakımdan Türkiye'nin kendi kendine yetmesi, kendi gücüyle kendi imkanlarıyla hareket edebilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun yıllardır emekle, kararlılıkla, sürdürülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı, iftihar ediyoruz" diye konuştu. 
TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Omurtak Caddesi´nde yapımı tamamlanan millet bahçesine giderek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Onur KAYA
2023-05-02 15:45:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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