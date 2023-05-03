Çorlu belediye meclis üyesi, silahlı saldırıda yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu belediye meclis üyesi, silahlı saldırıda yaralandı

DHA

Çorlu belediye meclis üyesi, silahlı saldırıda yaralandı


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde AK Parti'li belediye meclis üyesi Şükrü Erhal, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Sancak 2'nci Sokak´taki bir çocuk parkında meydana geldi. Eşi ve çocuğuyla parkta bulunan AK Parti'li belediye meclis üyesi Şükrü Erhal'a, motosikletle gelen kişi tabanca ile ateş etti. Şükrü Erhal, bacaklarına isabet 3 mermi ile yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Erhal, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Erhal, taburcu edildi.
Polis, motosikletle olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-05-03 14:10:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da ailesiyle gittiği çocuk parkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ailesiyle gittiği çocuk parkında silahlı ...
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal, çiftçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal, çiftçilerle bir ...
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kuşatmak isteyenler var (2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kuşatmak isteyenler ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da ziyaretlerde ...
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafçıların doğal ...
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kuşatmak isteyenler var
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kuşatmak isteyenler ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu:
Muharrem İnce: Ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'da ...
AK Parti'li Yazıcı: Vesayetçi yapılara muazzam bir temizlik yaptık
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı: Vesayetçi yapılara muazzam bir ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Tekirdağ'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Tekirdağ'da ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.