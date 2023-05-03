Çorlu belediye meclis üyesi, silahlı saldırıda yaralandı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde AK Parti'li belediye meclis üyesi Şükrü Erhal, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Sancak 2'nci Sokak´taki bir çocuk parkında meydana geldi. Eşi ve çocuğuyla parkta bulunan AK Parti'li belediye meclis üyesi Şükrü Erhal'a, motosikletle gelen kişi tabanca ile ateş etti. Şükrü Erhal, bacaklarına isabet 3 mermi ile yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Erhal, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Erhal, taburcu edildi.

Polis, motosikletle olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-05-03 14:10:27



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