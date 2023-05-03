Yangında civcivleri itfaiyeciler kurtardı

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Mehmet YİRUN/ ERGENE (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki bir evin kilerinde çıkan yangında, kafesteki 15 civciv öldü. Yangına müdahale eden itfaiyeciler, bir yandan da dışarıya taşıdıkları kafesteki 20 civcivi ise kurtardı.

Ergene'nin Marmaracık Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 10'uncu Cadde'deki tek katlı evin kiler bölümünde yangın çıktı. Kilerden dumanların yükseldiğini gören ev sahibinin ihbarıyla adrese, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiyeciler, alevlerin sıçradığı kafesi açıp, içindeki civcivleri dışarıya taşıdı. Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, kafesteki 15 civcivin öldüğü belirlendi. İtfaiyeciler tarafından kurtarılan yaklaşık 20 civciv ise veterinerek kliniğinde tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2023-05-03 15:30:23



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