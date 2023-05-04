Tekirdağ'da terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Ergene ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan E.B ve Ö.K., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada E.B ve Ö.K.'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlendi. Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalanan E.B. ve Ö.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2023-05-04 14:50:45
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