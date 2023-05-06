Tunca Nehri kıyısında Kakava kutlaması (2)



TEKİRDAĞ'DA HIDIRELLEZ DİLEKLERİ DENİZE BIRAKILDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesi sahilinde düzenlenen Hıdırellez kutlamasına katılanlar, dileklerini kağıda yazıp denize attı, kumsala çizdi. Ardından geleneksel hale getirilen 'Hıdırellez Kahvaltısı' düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, etkinliğe katılanları tebrik edip, dualarının kabul olmasını diledi. Baharın gelişini kutladıklarını belirten Albayrak, "6 Mayıs 2023 sabahında hep birlikteyiz. Vatandaşlarımızı ziyaret ettim, sabah. Buranın adetlerindendir, akşamdan gül dalına akşam ezanından önce dileklerimizi koyduk. Sabahleyin bu dileklerimizi aldık, denize attık ve denize atarken de tekrar dileklerimizi tutup, dualarımızı yaptık. Hıdırellez günü, geleneksel, vatandaşlarımızın da bizim de çok önem verdiğimiz bir gelenek. Biz bunu daha farklı boyutlarda, son 10 senede geleneksel 'Hıdırellez Kahvaltısı' olarak, sahilde vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Herkes yeni bir umut, yeni bir heyecan içerisinde. Bu heyecanın güzelliğinde herkesle selamlaştık, dualarımızı da Allah kabul etsin dedik. Mütevazı bir kahvaltımız da var. İnsanlar mutlu, Tekirdağlılar mutlu, gelecekten herkes ümitli" diye konuştu. (DHA)

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-05-06 09:51:27



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