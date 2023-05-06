Cinayet şüphelisi 6 yıl sonra yakalandı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)İSTANBUL´da 6 yıl önce Mehmet Çimiç ´i öldürüp kaçan İlker Atar, Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde sahte kimlik ile yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde 2017 yılında Mehmet Çimiç´i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan İlker Atar'ın, Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Atar'ı saklandığı eve düzenledikleri baskınla yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan İlker Atar'ın yakalanmamak için sürekli kıyafet ve saçsakal tarzını değiştirdiği belirlendi.

İşlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen İlker Atar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-05-06 14:32:52



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