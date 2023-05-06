Tunca Nehri kıyısında Kakava kutlaması (3)



NOHUTLU EKMEK VE KEŞKEĞE YOĞUN İLGİ

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi, 8 Kurnalı Çeşme Meydanı'nda Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların Hıdırellez ateşinin üzerinden atlamasıyla başlayan kutlamalar, meydandaki dilek ağacına kurdele bağlanmasıyla devam etti. Dileklerini dileyen vatandaşlar daha sonra müzik eşliğinde oynayarak eğlendi.

Organizasyon kapsamında katılımcılara, ücretsiz nohutlu ekmek ile keşkek dağıtıldı. Nohutlu ekmek ve keşkek yoğun ilgi görürken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye tarafından, uyarı anonsları yapıldı. Şenlik kapsamında, 500 kilo keşkek dağıtımı yapıldığı öğrenildi. (DHA)

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-05-06 15:43:35



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